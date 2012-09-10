У столиці пройде акція «Цінуй своє життя, пройди тест на ВІЛ»

З 11 до 22 вересня вулицями столиці мобільні команди Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом проводитимуть тестування на ВІЛ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, команди у складі медпрацівників, психологів та волонтерів тестуватимуть охочих у багатолюдних місцях – біля великих торгівельних центрів, біля станцій метро та поруч із місцями відпочинку киян у будні з 18.00 до 22.00 та у вихідні з 16.00 до 22.00.

Стартуватиме акція 11 вересня з 18.00 до 22.00 у Деснянському районі, на вул. Вершигори, 1, біля ТЦ «Дніпровський».

13 вересня з 18.00 до 22.00 – Святошинський район, бульвар Кольцова 10, напроти ринку «Дніпро».

15 вересня з 16.00 до 22.00 – Дніпровський район – Труханів острів, майданчик біля пішохідного мосту.

19 вересня з 18.00 до 22.00 – Подільський район, перехрестя вулиці Вишгородської, 28/1 та просп. Правди.

21 вересня з 18.00 до 22.00 – Дніпровський район, Русанівська набережна, біля пам’ятника Миколі Гоголю.

22 вересня з 16.00 до 22.00 – Солом’янський район, парк «Відрадний», центральний вхід, напроти кінотеатру «Тампере».

Організаторами акції виступили: Київський міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом спільно з неурядовою організацією AIDS Healthcare Foundation та Київським міським центром соціальних служб для сім’ї.