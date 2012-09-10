Парк столичної швидкої допомоги буде оновлено на 85%

До кінця року парк столичної швидкої медичної допомоги буде оновлено на 85%.

Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, про це сьогодні заявив голова КМДА Олександр Попов під час вручення ключів від нових 17 автомобілів бригадам підстанції швидкої медичної допомоги № 15 у Деснянському районі міста.

«Важливо, що сьогодні ми оновлюємо парк екстреної медичної допомоги на найсучаснішому рівні, послуговуючись європейськими стандартами охорони здоров’я. Цього року ми замінюємо 85% автомобілів, ще 15% – у планах наступного року”, - повідомив О.Попов.

Він зазначив, що в шість разів збільшено медикаментозне фінансування. “Так, якщо раніше на один виклик виділялося близько 6 гривень, то нині – 36. Це і дозволило закупити більш дороговартісні медикаменти та надавати оперативну допомогу навіть при інсультах та інфарктах», – наголосив О.Попов.

Як зазначається в повідомленні КМДА, 17 сучасних карет «швидкої» – це друга партія автомобілів екстреної допомоги, яку Київ отримує за урядовою програмою. Перші 25 карет швидкої та 2 реанімобілі були передані місту у липні. Загалом до кінця року столиця отримає 65 одиниць сучасної техніки.