На посадовців Інституту нейрохірургії завели справу

Прокуратура міста Києва порушила кримінальну справу відносно посадових осіб Державної установи «Інститут ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України», з вини котрих Інституту заподіяно збитків майже на 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, справу порушено за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

За даними прокуратури, посадові особи упродовж 2010-2012 років незаконно здавали в оренду ТОВ «АВ-Інвест» нерухоме майно Інституту загальною площею 560 кв. м на вул. Лермонтовській, 14-а.

Керівники Інституту готували та підписували договори-оренди без погодження з Академією медичних наук України, котра є власником майна. Більш того, вони не проводили оцінки вартості орендованого майна задля визначення розміру орендної плати. Суму, яку щомісячно сплачувало ТОВ «АВ-Інвест», посадовці встановлювали на власний розсуд.

У прокуратурі зауважили, що «службова недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України) – це невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки. Карається позбавленням волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого».