Причина отруєння 13 людей на Житомирщині - сальмонела

Сальмонела стала причиною отруєння 13 людей, які були госпіталізовані 1-3 вересня у Новоград-Волинському районі Житомирщини.

Як розповіла УНІАН начальник відділу роботи зі ЗМІ та громадськістю територіального управління МНС України у Житомирській області Ірина Романюк, за результатами бактеріологічного у хворих встановлено діагноз - сальмонельоз. За цим фактом МНС оголосило у районі надзвичайну ситуацію, пов`язану з небезпечною інфекційною хворобою.

Зараз в інфекційному відділенні залишається 2 хворих.

Як повідомляв УНІАН, 1-3 вересня до інфекційного відділення Новоград-Волинської місьрайонного територіально-медичного об`єднання з ознаками харчової токсичної інфекції було госпіталізовано 13 мешканців Новограда-Волинського, у тому числі - 2 дітей.