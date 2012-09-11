У Донецьку закрили наркопритон, що організував 16-річний юнак

У Донецьку правоохоронцями припинено продаж наркотиків, організованого неповнолітнім.

Як повідомили сьогодні в прес-службі Донецького міськуправління міліції, в органи внутрішніх справ надійшла заява від жителів Будьонівського району з проханням вжити заходів до неповнолітнього хлопця, який організував продаж наркотичних засобів у квартирі, де проживав з паралізованими бабусею і дідусем.

Начальник відділу кримінальної міліції у справах дітей старший лейтенант міліції Юрій Гладких, перевіряючи отриману інформацію, викрив 16-річного жителя району у збуті наркотичних засобів і психотропних речовин.

За словами міліціонера, цей юнак з 14 років став наркозалежним та збував коноплю, а на виручені гроші купував препарати, з яких готував психотропну речовину. Оперативники встановили коло гостей неповнолітнього, більша частина з них в даний момент притягнута до кримінальної відповідальності за різні злочини.

Під час проведених оперативно-розшукових і слідчих заходів неповнолітній був затриманий і доставлений у слідчий ізолятор. У відношенні до юнака порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 307 КК України (Збут особливо небезпечних наркотичних і психотропних речовин) і за ч. 1 ст. 317 КК України (Незаконне надання приміщення для вживання наркотичних засобів). Термін покарання йому обере суд, але санкція за такі злочини передбачає до 12 років позбавлення волі.