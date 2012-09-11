На Кіровоградщині двоє дітей та їхні батьки отруїлись грибами

В Олександрії на Кіровоградщині отруїлася дикорослими грибами сім’я з чотирьох осіб, в тому числі 9-річний хлопчик і 6-річна дівчинка.

Як повідомили УНІАН в прес-службі териториального управління МНС в Кіровоградській області, 8 вересня 37-річний батько повернувся з відрядження у Житомирській області та привіз гриби, схожі на білі. Аби “перевірити гриби на отруйність” чоловік із 28-річною дружиною зварили їх з цибулею. Оскільки колір цибулі не змінився, то подружжя приготувало гриби, які вживала вся родина, включаючи дітей.

Вночі жінці та дітям стало зле, їх госпіталізували до Олександрійської центральної лікарні. Наступного дня на аналогічні симптоми поскаржився і чоловік. Наразі вся сім’я перебуває на лікуванні в реанімаційному відділенні. Їх стан середнього ступеня тяжкості.

