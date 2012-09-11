Одещина: грабіжники вбили фермера і побили його сина

В Одеській області грабіжники вбили фермера і побили його сина.

Як повідомили сьогодні УНІАН у Відділі з питань зв`язків з громадськістю Управління МВС Одеської області, в ніч на вівторок, 11 вересня, група бандитів увірвалася з метою пограбування в приватний будинок керівника фермерського господарства «Новосельське» Ренійського району Одеської області і побила до смерті батька сімейства.

Згідно з повідомленням, старшого сина керівника господарства грабіжники побили сталевими прутами і катували праскою. Він залишився живий завдяки тому, що молодший син фермера, який прибув сьогодні вранці додому з Ізмаїла, встиг викликати бригаду «швидкої допомоги», яка доставила постраждалого до реанімаційного відділення Ренійської райлікарні.

У ВЗГ облУВС також уточнили, що «нинішній фізичний стан сина фермера поки що не дозволяє співробітникам Ренійського РВВС уточнити, скільки злочинців брало участь у розбійному нападі, а також їх можливі прикмети».

З будинку фермера грабіжники забрали гроші, цінні речі і дві мисливські рушниці, зареєстровані на главу сімейства.

За фактом вбивства і розбійного нападу порушено кримінальну справу, повідомили у ВЗГ облУВС.

Як повідомляв УНІАН, подібний розбійний напад було вчинено в ніч на 1 вересня на сім`ю фермера Любашевського району Одеської області. Главу сім`ї разом з дружиною прив`язали до ліжка і також декілька годин били, вимагаючи видати гроші. Постраждалих у важкому стані було госпіталізовано. Злочинців, які скоїли розбійний напад, не затримано.