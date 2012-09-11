У Харкові почнуть відбудовувати пошкоджений будинок 17 вересня

У Харкові відбудовування стін будинку по вулиці Петра Слинька, 2б, який 4 вересня було пошкоджено внаслідок вибуху, розпочнеться в понеділок, 17 вересня - на два тижні раніше графіка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на генерального директора ТОВ «Стальконструкція», яке виконує роботи, Сергія Євеля, демонтаж стін та перегородок у пошкодженому будинку закінчиться не 1 жовтня, як планувалося раніше, а 17 вересня.

«Ми випереджаємо графік. Тому демонтаж стін закінчиться раніше. До 1 жовтня триватиме демонтаж комунікацій, а також пошкоджених елементів балконів. Уже 17 вересня розпочнеться цегляна кладка демонтованих стін», - повідомив С.Євель.

Він зауважив, що сьогодні роботи з демонтажу стін проводяться на шостому поверсі, а до кінця дня половина пошкодженої частини дев’ятиповерхового будинку буде демонтована.

У той же час у прес-службі міськради, посилаючись на адміністрацію Комінтернівського району Харкова, повідомили, що зараз частину квартир пошкодженого будинку, які постраждали найменше, обстежують на наявність тріщин. Зокрема, комісія обстежує квартири №7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 31, 35, 37.

Крім того, за даними прес-служби, з мешканцями будинку працює комісія з експертного оцінювання пошкодженого майна. Комісія не обстежує тільки квартири № 6, 10, 14, до яких, за даними спеціалістів, неможливо потрапити.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня, о 10.30 у Харкові в дев’ятиповерховому будинку по вул. Петра Слинька, у квартирі на третьому поверсі стався вибух, за попередніми даними, побутового газу. Внаслідок вибуху постраждало п’ятеро осіб. З будинку було евакуйовано майже 50 осіб. За даними спеціалістів, для відновлення будинку потрібно буде розібрати та відбудувати дві кутові стіни. Харківський міський голова Геннадій Кернес запевнив мешканців будинку, що всі роботи будуть проведені до Нового року.