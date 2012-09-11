У Києві невідомий «замінував» автосалон

16:57, 11 вересня 2012
Новини регіонів
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Міліція встановлює особу

У Києві на Софіївській Борщагівці невідомий «замінував» автосалон «Міцубісі».

Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України в Київській області, анонімний дзвінок з мобільного телефона надійшов по лінії «102» о 10.00.

При цьому особа, яка телефонувала, зазначила, що в автосалоні закладено 5 кг тротилу і вибуховий пристрій має спрацювати о 15.00.

За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативні, вибухотехнічні служби міліції, підрозділи МНС та інших оперативних служб.

Для обстеження автосалону було евакуйовано його персонал, а також співробітників БТІ і служби зайнятості, які знаходяться в прилеглих приміщеннях.

Загалом, за даними ВЗГ, було евакуйовано 230 чоловік та перекрито рух на прилеглих до місця події вулицях.

Станом на 16.00 вибухотехніки не виявили будь-яких вибухонебезпечних предметів, проте оперативні заходи ще тривають.

Міліція встановлює особу, яка зробила повідомлення. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею «хуліганство».

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