Черкащина: громадянин Білорусі насмерть збив 9-класника

У Черкаській області на автодорозі Київ-Одеса в селі Ладижинка 9 вересня близько 16:45 56-річний громадянин Білорусі на автомобілі "Тойота" збив 16-річного школяра.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в ДАІ Черкаської області, 56-річний громадянин Білорусі, водій автомобілі "Тойота", не вибравши безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на 16-річного пішохода, який переходив проїзну частину по пішохідному переходу. Внаслідок пригоди хлопець отримав смертельну травму.