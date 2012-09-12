У Донецьку жінка закатувала до смерті 5-річну прийомну дочку

У Донецьку Апеляційний суд залишив у силі вирок матері, яка до смерті катувала свою прийомну дочку.

Як повідомили сьогодні в прес-службі прокуратури Донецької області, вчора Апеляційна інстанція залишила вирок суду першої інстанції без змін - жінку визнали винною в скоєнні злочинів передбачених ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ч.2 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження), ст.166 (злісне невиконання обов`язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки) КК України, та засудили до 9 років позбавлення волі. Вирок вступив в законну силу.

У прокуратурі нагадали, що в серпні 2009 року мешканка Макіївки, яка не мала власних дітей, взяла під опіку двох малолітніх сестер Анастасію та Аллу 2005 і 2007 років народження. Але через рік, після набуття нової «сім`ї» старша дівчинка померла у віці 5 років.

Під час розслідування обставин смерті дитини було встановлено, що опікунка з метою покарання неодноразово била дитину, завдаючи Анастасії безліч ударів по голові, руках і ногах. В результаті дівчинці були заподіяні тяжкі тілесні ушкодження. Крім того, бачачи явне погіршення здоров`я 5-річної дочки, жінка своєчасно не зверталася за кваліфікованою медичною допомогою, що і спричинило смерть дитини. Настя померла на операційному столі реанімаційного відділення дитячої інфекційної лікарні. Причиною смерті став інфекційно-токсичний шок, як наслідок сепсису, що розвинувся в результаті заподіяних багатьох ран і саден.

У день смерті 5-річної дитини опікунка була затримана.

Молодша сестра Анастасії Алла була доставлена на огляд в медичний заклад, де на тілі 3-річної дитини також були зафіксовані сліди від побиття.