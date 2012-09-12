Росіянин стріляв по міліціонерах у паспортному центрі в Києві

Прокуратурою Дарницького району Києва порушено кримінальну справу стосовно росіянина, який у Міжрегіональному центрі видачі паспортів, використовуючи зброю, погрожував вбивством працівникам міліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дарницького району, справу порушено за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Росіянин у Міжрегіональному центрі видачі паспортів при МВС України з метою отримання закордонного паспорта надав підроблений паспорт громадянина України. Паспортист, запідозривши несправжність документа, викликала правоохоронців. На вимогу міліціонерів показати свої документи росіянин дістав із сумки пістолет ТТ і, направивши його у бік правоохоронців, вистрілив. Куля влучила у будівлю. Одразу ж його було затримано та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Дарницьким райуправлінням міліції стосовно зловмисника порушено ще дві кримінальні справи: за незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України) та підроблення документів (ч. 3 ст. 358 КК України). Вказані кримінальні справи об’єднані в одне провадження та розслідуються слідчим прокуратури Дарницького району Києва.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня у спеціалізованому відділі видачі документів, що засвідчують особу громадян, який розташований в Дарницькому районі Києва, було затримано чоловіка, який намагався застосувати вогнепальну зброю проти співробітників міліції у відповідь на прохання пред`явити документи, що засвідчують його особу.

