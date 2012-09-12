У ДТП на Харківщині загинуло 5-місячне немовля

11 вересня, о 17 годині, на 639 км автодороги Київ – Харків – Довжанський сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинуло двоє людей, ще шестеро отримали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ МВС України, за попередніми даними, водій автомобіля «ГАЗ-3302», при виконанні маневру обгону, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ-11183».

Внаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля «ВАЗ», 37-річний чоловік та 5-місячне немовля, загинули на місці пригоди. Обидва водії та ще троє пасажира автомобіля «ВАЗ» (у тому числі 5-річний хлопчик) отримали тілесні ушкодження. Триває слідство.