Луганщина: дівчат вербували у сексуальне рабство до Москви

У Луганській області міліція вчора, 11 вересня, затримала трьох громадян за підозрою у спробі продажу в сексуальне рабство до Москви двох дівчат, одна з яких неповнолітня.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВС області, під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники міліції в смт Мелове на відстані 5 м від держкордону затримали громадян, 1976, 1987, 1990 років народження, які завербували і намагалися вивезти до Москви дівчат, 1984, 1995 років народження, з метою подальшої сексуальної експлуатації. За цим фактом порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу (торгівля людьми). Ведеться слідство.