У Луцьку відбудеться Свято тверезості

У Луцьку 16 вересня вперше відбудеться Свято тверезості.

Про це УНІАН повідомили організатори заходу, якими виступають Волинська єпархія Української православної церкви Московського Патріархату, Волинське православне братство тверезості ім. Іоанна Крондштатського у партнерстві з Луцьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за підтримки Луцької міської ради.

Як заначають організатори, метою Свята тверезості є популяризація здорового способу життя та привернення уваги суспільства до проблем, які виникають у результаті вживання спиртного.

Свято проходитиме в Луцьку вперше і розпочнеться воно «Маршем тверезості», учасники якого прямуватимуть від головного корпусу Східноєвропейського університету ім. Лесі Українки до Театрального Майдану.

Також, у рамках свята на головній площі Луцька відбудеться соціально-спортивний захід – відкритий аматорський турнір Волині з богатирського багатоборства «Краще тверезе життя, щоб сила і слава була». Учасники змагань будуть виконувати класичні богатирські вправи, які передбачені на професійних стронгменівських турнірах.

Підтримати захід завітають до Луцька відомі стронгмени, рекордсмени України – заслужений майстер спорту, дворазовий чемпіон світу в команді Кирило Чупринін та майстер спорту міжнародного класу, найсильніша людина України у вазі до 105 кг Володимир Рекша.

Довідка УНІАН. На обліку Луцького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебуває 311 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, де виховується 590 дітей. Серед цих сімей, приблизно у 30%, алкогольна залежність стає причиною життєвої скрути. За статистикою МОЗ, українські показники дитячого алкоголізму займають перше місце у світі: 40% дітей у віці від 14 до 18 років у нашій країні залежні від алкоголю. Експерти стверджують, що з кожним роком алкоголізм в Україні молодшає.