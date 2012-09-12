Львів - у димовій завісі: горять торфовища

На Львівщині другий день горять торфовища і площа горіння торфу постійно збільшується.

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Павло Василенко, перший осередок займання було виявлено вчора, 11 вересня, на площі 4 га у селі Бірки Яворівського району недолік Львова.

Сьогодні вже горять торфовища у населених пунктах безпосередньо розташованих біля Львова – у селі Гамаліївка Пустомитівського району та в селищі Білогорща, яке територіально входить до Залізничного району міста Львова.

«Осередки вогню збільшуються, однак поки що загрози житловим будинкам і населенню немає», - наголосив П.Василенко.

За його словами, проблема у гасінні торфовищ полягає в тому, що райони де горить торф зневоднені, а меліоративні канали, які навесні мали очистити спеціальні служби, нерозчищені і води в них немає.

«Довозимо воду за 8-10 кілометрів. Це все займає багато часу і вимагає великих затрат на паливо. З метою локалізації пожеж, на місцях працює 17 одиниць спеціальної техніки, 60 рятівників», - розповів П.Василенко.

Він також повідомив, що на даний до МНС надходить велика кількість звернень від львів’ян - жителів мікрорайону Левандівка, який прилягає до с.Білогорщі, з повідомленням про те, що над житловим мікрорайоном стоїть густа димова завіса і їдкий дим.

«Ми вживаємо всі зусилля і використовуємо всі засоби, щоб загасити пожежу на торфовищах», - наголосив речник обласного управління МНС.