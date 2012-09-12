Сьогодні чорнобильці Харкова розпочали безстрокову акцію протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, близько сотні ліквідаторів аварії на ЧАЕС з транспарантами і плакатами вийшли на площу Свободи в центрі Харкова з вимогами виконання закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Коментуючи подію, голова Всеукраїнського об`єднання ветеранів Чорнобиля Володимир Проскурін повідомив, що акцію в Харкові розпочато учора, 11 вересня, «як і по всій Україні». За його словами, чорнобильці, як і раніше, ставлять вимоги «виплати пенсій у повному обсязі і всім категоріям ліквідаторів, а не лише генералам і директорам».

«Закон має виконуватися без усяких судів, а якщо суди відбулися на користь позивачів-чорнобильців, то їхні рішення повинні виконуватися», - заявив В.Проскурін.

Крім того, він зазначив, що у чорнобильців додалася нова вимога - «зняти і не розглядати» поданий до Верховної Ради «нардепом Яценком проект соціального кодексу», який, як вважають чорнобильці, «об’єднає низку законів, у тому числі «чорнобильський» і «афганський», і знищить напрацювання останніх років».

«Ми вбачаємо в цьому порушення Конституції», - заявив В.Проскурін.

Він наголосив, що безстрокові акції чорнобильців будуть тривати «аж до повного виконання їхніх вимог».

Як передавав УНІАН, 2 серпня народний депутат Антон Яценко (фракція Партії регіонів) зареєстрував у ВР проект Соціального кодексу (реєстр. №11061).

У пояснювальній записці до документа наголошується, що законопроектом передбачено уніфікувати систему управління фондами соцстрахування на основі створення єдиної вертикалі виконавчих органів, що повинно забезпечити: економію адміністративних витрат на здійснення фондами своїх функцій і повноважень; повніше охоплення платників податків і підвищення рівня збирання внесків соцстрахування; цільовий напрям коштів соціального страхування; спрощення відносин фондів і суб`єктів господарювання з реєстрації і сплати внесків тощо.

Окрім того, проект передбачає розширення і впорядкування системи пільг і компенсацій деяким категоріям громадян, також встановлені окремими спеціальними законами.