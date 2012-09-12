На каналізаційній станції зникли троє робітників

У Золочеві Харківської області на каналізаційній насосній станції зникли троє робітників.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 12 вересня о 00:10 до Золочівського райвідділу міліції надійшла інформація від невідомого про те, що на вулиці поблизу каналізаційної насосної станції знаходиться відчинений асенізаторський автомобіль.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група райвідділу на чолі з керівництвом.

На місці події міліціонери оглянули будівлю станції та підвальне приміщення. На момент огляду приміщення насосної станції було затоплено відходами.

Поблизу станції, де знаходився асенізаторський автомобіль, правоохоронці виявили інструменти та особисті речі трьох працівників господарства.

Під час оперативних дій міліціонери встановили, що 11 вересня близько 10:00 24-річний головний інженер, 43-річний слюсар та 56-річний водій виїхали до цієї станції для ремонту заслінки.

На цей час працівники Золочівського райвідділу МНС та працівники районного управління житлово-комунального господарства проводять необхідні заходи, щоб відкачати з насосної станції відходи.

Правоохоронці продовжують пошук тіл чоловіків. Обставини події встановлюються.