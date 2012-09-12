На Херсонщині повісилося молоде подружжя

У лісі в Херсонській області повісилося на дереві молоде подружжя - 22-річний хлопець і 24-річна дівчина.

Як повідомили УНІАН у секторі зв`язків з громадськістю управління МВС у Херсонській області, міліція проводить розслідування за фактом суїциду молодої родини.

За даними управління, вранці 11 вересня до Цюрупінського райвідділу міліції надійшло повідомлення від місцевих грибників, які у лісі поблизу села Раденськ виявили повішеними на дереві хлопця і дівчину.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група на чолі з начальником райвідділу і керівництво Управління кримінального розшуку УМВС.

Працівники міліції встановили, що загиблі 22-річний хлопець і 24-річна дівчина познайомилися під час навчання в одному з харківських інститутів, вони нещодавно побралися. Молодята не повідомили батьків про весілля. А за кілька місяців приїхали до Херсону, до будинку бабусі дружини. Якийсь час стосунки молодят з бабусею були хороші, проте незадовго до трагічної події вони дуже посварилися. Молода сім`я була змушена жити у старому сарайчику.

Грошей хронічно не вистачало, на роботу молода жінка, яка закінчила навчання, ще не влаштувалася, а чоловік мав повернутися на навчання на останньому курсі інституту. Підтримки з боку батьків теж не було, оскільки вони були проти цього шлюбу. На думку правоохоронців, все це і могло спричинити суїцид двох молодих людей одночасно.

Правоохоронці встановили, що за кілька днів до суїциду подружжя одержало кредит у банку. Ввечері 10 вересня, після чергової сварки з бабусею, вони зняли 1000 грн з кредитної картки, придбали в магазині нову мотузку, продукти харчування. Після чого сіли у таксі.

У лісі, під час огляду місця події, правоохоронці з`ясували, що чоловік з дружиною якийсь час сиділи біля дерева і вечеряли. Потім зав`язали петлі на одній вітці і повісилися.

Згодом, у кімнаті, де в останні дні жили молодята, міліціонери виявили зошит, в якому чоловік детально розписав, куди і кому роздати майно подружжя.

Також встановлено, що молодята характеризувалися позитивно, вони добре вчилися і ні з ким не конфліктували.

Тіла загиблих без ознак насильницької смерті направлено у морг.

На даний момент працівники Цюрупінського РВ УМВС проводять дослідчу перевірку.