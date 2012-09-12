У Хмельницькому третій день відключена гаряча вода

З 10 вересня по всьому Хмельницькому відключена централізована подача гарячої води.

Гаряче водопостачання відсутне через припинення подачі газу з боку ПАТ "Хмельницькгаз", якому КП "Хмельницьктеплокомуненерго" заборгувало майже 90 млн грн.

На прохання УНІАН прокоментувати ситуацію перший заступник Хмельницького міського голови Олександр Вінніков заявив, "що ситуація з відключенням гарячої води спостерігається по всій України".

“Нашому місту відключили чи не найпізніше, ніж іншим. Тут проблема полягає у тому, що держава заборгувала підприємствам теплокомуненерго різницю в тарифах. Відповідно, комунальникам недостатньо коштів для проплати за спожитий природний газ”, - сказав він.

За його інформацією, сума боргу різниці в тарифах для хмельницьких комунальників становить близько 60 млн грн.

“Наразі важко прогнозувати, коли надійдуть з держави ці кошти. Сподіваємося, що до опалювального сезону у квартирах Хмельницького буде гаряча вода”, - зазначив О.Вінніков.

Він додав, що протягом січня-серпня цього року хмельничани розрахувалися за опалення на 102%.