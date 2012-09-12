На шахті в Луганській області загинув гірник

У середу, 12 вересня, в Луганській області на шахті «Ломоватська» державного підприємства «Первомайськвугілля» загинув гірник очисного забою, 1980 року народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України, сьогодні вранці під час виконання робіт з кріплення північної лави (вугільного пласта М3) на горизонті 400 метрів раптово стався обвал порід крівлі, під яким опинився гірник.

На підприємство оперативно прибули бійці Гірничорятувальної служби України, які приступили до операції зі звільнення шахтаря. Але врятувати гірника не вдалося, від одержаних при обваленні травм він помер.

Тіло гірника вже витягнули з-під завалу і підняли на поверхню.

На даний час на підприємстві створено комісію для спеціального розслідування, яка спільно з органами Профспілки з`ясовує точні обставини і причини трагедії.