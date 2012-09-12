Під Києвом знищили коноплі на 2,5 мільйона гривень, повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.

У ході проведення комплексу оперативно-профілактичних заходів в рамках операції «Мак» працівники сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Ірпінського міськвідділу міліції Київщини поблизу річки Ірпінь виявили близько 6,5 тисяч рослин коноплі без ознак культивування.

Експертиза підтвердила, що вилучені зразки дійсно відносяться до рослин роду коноплі. За підрахунками спеціалістів, якщо б засіяне потрапило на «чорний ринок», вартість такої дикорослої «травички» за оптовими цінами склала б близько двох з половиною мільйонів гривень.

Для знищення незаконної плантації, окрім міліціонерів, залучились члени громадського формування, працівники СБУ, солдати військової частини та місцева спортивна організація. Коноплю спалили.

Аналогічний випадок трапився і у Вишгородському районі, де правоохоронці також виявили та знищили більше семисот кущів коноплі. Заходи щодо встановлення незаконних посівів на Київщині тривають.