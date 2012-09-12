У лісі на Луганщині виявили 46 мінометних мін

17:39, 12 вересня 2012
Новини регіонів
0

Вилучили і знищили

В Антрацитівському районі (Луганська область) 10 вересня о 16:30 у лісосмузі селища Софіївське місцевий житель під час пошуку металобрухту виявив 46 мінометних мін калібром 82 мм.

Як повідомила УНІАН прес-служба МНС, на місці небезпечної знахідки співробітники міліції відразу виставили охорону.

11 вересня піротехнічна група ГУ МНС у Луганській області вилучила і знищила боєприпаси.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter