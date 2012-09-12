У лісі на Луганщині виявили 46 мінометних мін
17:39, 12 вересня 2012Новини регіонів
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Вилучили і знищили
В Антрацитівському районі (Луганська область) 10 вересня о 16:30 у лісосмузі селища Софіївське місцевий житель під час пошуку металобрухту виявив 46 мінометних мін калібром 82 мм.
Як повідомила УНІАН прес-служба МНС, на місці небезпечної знахідки співробітники міліції відразу виставили охорону.
11 вересня піротехнічна група ГУ МНС у Луганській області вилучила і знищила боєприпаси.
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