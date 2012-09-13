Що стало причиною смороду у Львові?

Основною причиною неприємного запаху у Львові є надмірні скиди сірководню, аміаку і метилмеркаптану 12 підприємствами у міську каналізацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, такі висновки підітвержують результати спеціальних екологічних досліджень, які у 2011-2012 роках на замовлення «Львівводоканалу» були здійснені ПМП «Еко-Захід» спільно з лабораторією «Львівської обласної санітарно-епідеміологічної станції».

Зокрема, проведено два етапи: дослідження каналізаційних стоків 22 підприємств та повітря в 27 контрольних точках міської каналізації Львова.

У результаті дослідженнь з’ясовано, що причиною неприємного запаху в місті є надмірні скиди сірководню, аміаку і метилмеркаптану 12 підприємствами у міську систему каналізації. Саме наднормативно забруднені стоки під час транспортування від каналізаційних колодязів підприємств-забруднювачів до міських очисних споруд при контакті з повітрям зазнають інтенсивного окислення, що і є джерелом неприємного запаху.

За даними львівської мерії, серед компаній, у стоках яких зафіксовані найбільші порушення допустимих концентрацій сірководню, аміаку і метилмеркаптану відзначені «Ензим», «Перша приватна броварня», ВО «Світанок», «Львівський жиркомбінат». На момент дослідження сумарний коефіцієнт перевищення забруднюючих речовин у стоках становив: „Ензим” – 4,25 рази, «Перша приватна броварня» - 2,75 рази, ВО «Світанок» - 2,3 рази.

Як зазначив у коментарі УНІАН міський голова Львова Андрій Садовий,„місто за бюджетні кошти, провівши відповідний тендер, найняло фірму, яка має ліцензії. Це фахова структура, яка несе відповідальність за свою позицію. Вони чітко озвучили, що основною причиною неприємного запаху у Львові є неправильна діяльність ряду підприємств».

За словами А.Садового, першу позицію серед цих підприємств займає компанія «Ензим», яка ще у 2007 році зобов’язалась зробити ряд заходів щодо очистки своїх викидів, але за 5 років жодного з цих пунктів не виконала.

Він також відмітив, що підприємство «Ензим» спільно з «Львівводоканалом» має працювати відповідно до чинного законодавства: привести свої стоки до рівня існуючих норм, ввести в експлуатацію очисні споруди.

Інші підприємства, за словами мера, також мають проблеми, але вони значно менші.