Дніпропетровщина: міліціонер на смерть збив пішохода

Оперуповноважений управління боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУМВС України в Дніпропетровській області, керуючи автомобілем «Шкода Фабія», на автодорозі з Дніпропетровська у напрямку Кривого Рогу, не впоравшись с керуванням, наїхав на пішохода, який внаслідок отриманих тілесних ушкоджень помер.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

За даним фактом прокуратура Дніпропетровського району порушила кримінальну справу за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

Прокуратура не повідомляє подробиць ДТП.