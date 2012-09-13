Дніпропетровськ побив рекорд з народжуваності дітей

На День міста, який відзначався 8 вересня, Дніпропетровськ побив рекорд по народжуваності. В цей день народилися 54 малюки – 32 хлопчики та 22 дівчинки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської міської ради, у 2008 році на День міста у Дніпропетровську народилося 39 немовлят, у 2009 році – 48, у 2010- 42, у 2011 році на світ з`явилось 32 дітей.

За інформацією департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської міської ради, щодня у Дніпропетровську з’являється на світ від 20 до 40 немовлят.

За традицією, започаткованою у 2008 році спеціально до Дня міста, кожна з породіль отримала від міської влади по 5 тис. грн та сертифікат на біжутерію (намисто з перлин).

Вчора Дніпропетровський міський голова Іван Куліченко особисто вручив подарунки матерям 9-ти новонароджених дітей у міському пологовому будинку №1.

«Започаткувавши таку традицію, влада сприяє збільшенню народжуваності, а також вихованню патріотизму та любові до рідного міста», - наголошується у повідомленні міськради.