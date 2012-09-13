У Криму в морі потонули росіянин і українець

У Чорному морі в Криму 12 вересня потонули громадянин Росії і українець.

Як повідомила УНІАН прес-служба кримського управління МНС, 54-річному жителеві Ростова-на-Дону, який купався в морі в Ялті, стало погано у воді, його витягли на берег, але врятувати чоловіка медикам не вдалося.

Також житель Дніпропетровська, вік якого не уточнюється, купався в морі в селі Рибальське (Алушта) і потонув. Пошук тіла українця наразі триває. Вчора рятувальники вели пошук тільки на березі, через те, що здійнявся шторм у три бали.