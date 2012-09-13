У Житомирі BMW збило двох дітей, що перебігали дорогу

11:26, 13 вересня 2012
Новини регіонів
0

11-річна дівчинка, 12-річний хлопчик

Вчора, 12 вересня, близько 15:25 у Житомирі на вулиці Великій Бердичівській, внаслідок аварії постраждали двоє дітей — 11-річна дівчинка та 12-річний хлопчик.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАЇ України у Житомирській області , за кермом BMW був 29-річний житомирянин, який збив малолітніх пішоходів, що перебігали дорогу.

Діти з тяжкими травмами госпіталізовані в одну з житомирських лікарень. Наразі за цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter