У Києві "замінували" станцію метро «Вокзальна»
12:35, 13 вересня 2012Новини регіонів
0
Міліція встановлює особу
Міліція встановлює особу, яка сьогодні здійснила анонімне повідомлення про замінування станції метро «Вокзальна» у Києві.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, інформація від невідомого про закладення вибухівки на вказаній станції метро надійшла по спецлінії 102.
На місце події виїхали слідчо-оперативні та вибухотехнічні служби, була проведена евакуація людей, а станція метро 36 хвилин не працювала на вхід і вихід.
Вибухівки не виявлено, особа, яка про неї повідомила, встановлюється.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter