Метро "Вокзальна" "замінувала" 24-річна дівчина

Працівники карного розшуку встановили та затримали 24-річну киянку, яка сьогодні вранці повідомила про закладення вибухівки на столичній станції метро «Вокзальна».

Як повідомили УНІАН в управлінні охорони метрополітену, молода жінка здійснила неправдиве повідомлення про замінування із власного мобільного телефона.

Вона не змогла надати чіткого пояснення своєму вчинку, зауваживши лише, що у такий спосіб вирішила пожартувати.

Правоохоронці вирішують питання про порушення кримінальної справи за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді або штрафу або позбавлення волі на термін від 2 до 8 років.