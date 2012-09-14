Олександрі Поповій зробили операцію на щелепі

Вчора у відділенні щелепно-лицьової хірургії Миколаївської обласної лікарні Олександрі Поповій, жорстоко побитій у березні Олександром Косіновим, зробили операцію по відновленню зламаної щелепи.

Про це УНІАН повідомила мама О.Попової Алла Гудзь.

«Операція пройшла успішно. Лікарі кажуть, що треба набратися терпіння і почекати, поки перелом відновиться. Гіпс поставили приблизно на місяць. Звичайно, зараз Саші важко – дуже боляче, вона знову не може їсти, і я переживаю, щоб вона не схудла. Але ми сподіваємося, що найважче вже позаду», - зазначила А. Гудзь.

У С.Попової має відбутися відновний період приблизно на три тижні. Дівчину перевели з реанімації в звичайну палату.

Наступне засідання суду у справі О.Попової призначене на 14 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Миколаєві 18-річну Олександру Попову в ході виниклої побутової сварки жорстоко побив 22-річний Олександр Косінов. У лікарню Сашу доставили роздягнену і з тяжкими тілесними ушкодженнями: черепно-мозковою травмою з набряком головного мозку, розривом легені, переломом кісток носа і щелеп, переломом грудини і ребер. Більше 60 днів вона пролежала в комі в Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги.

Підсудному О.Косінову інкримінуються злочини, передбачені ч. 2 ст. 15, п.7 ч.2 ст. 115 (замах на навмисне вбивство з хуліганських спонукань) і згідно з ч.1 ст. 185 (таємне заволодіння чужим майном) КК України.

Справа слухається в Ленінському районному суді Миколаєва.