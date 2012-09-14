Братик і сестричка померли, отруївшись грибами

На Кіровоградщині внаслідок отруєння грибами померли брат і сестра, 9-річний хлопчик та 6-річна дівчинка, що госпіталізовані в Олександрії кількома днями раніше.

Про це повідомила УНІАН лікар відділення гігієни харчування державного закладу «Кіровоградська санітарно-епідеміологічна станція» Тетяна Скапа.

Їхні батьки досі знаходяться на лікуванні в обласній лікарні у важкому стані.

Як повідомляв УНІАН, родина з чотирьох осіб отруїлась дикорослими грибами. Матір та двох дітей госпіталізували 8 вересня, батька – наступного дня. Напередодні 37-річний батько був у відрядженні в Житомирській області, звідки привіз гостинець.