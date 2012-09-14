Львівщина: пожежу на торфяниках ліквідовано

У Львівській області станом на сьогоднішній день повністю ліквідовано пожежі покладів торфу в с. Бірки Яворівського району, та в населених пунктах біля Львова – селах Гамаліївка та Білогорща.

Про це повідомив УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Павло Василенко.

За його словами, сьогодні проводилися виїзди пожежних підрозділів з метою контролю ситуації в місця де відбувалося горіння покладів торфу.

„Ситуація під контролем, пожежі 13 вересня було ліквідовано. Димової завіси над житловим мікрорайоном Левандівка міста Львова, яка була внаслідок горіння торфу у с.Білогроща, вже немає”, - зазначив П.Василенко.

До ліквідації пожежі залучалося близько 30 одиниць техніки, та близько 90 рятувальників.

Як повідомляв УНІАН, за даними ГУ МНС України у Львівській області 11 вересня було виявлено займання на площі 4 га у селі Бірки Яворівського району недолік Львова. Наступного дня також виявили горіння торфовищ у населених пунктах безпосередньо розташованих біля Львова – у селі Гамаліївка Пустомитівського району та в селищі Білогорща, яке територіально входить до Залізничного району міста Львова. Жителі львівського мікрорайону Левандівка, який прилягає до с.Білогорщі, зверталися до працівників МНС з повідомленнями про густу димову завісу та їдкий дим.