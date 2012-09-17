У Луцьку відбулося свято тверезості

У Луцьку в неділю вперше провели свято тверезості.

Як передає кореспондент УНІАН, його ініціаторами виступили Волинська єпархія Української православної церкви, Волинське православне братство тверезості ім.Іоанна Крондштатського спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Свято відбувалося під девізом «Краще тверезе життя, щоб сила і слава була». У його рамках пройшов «Марш тверезості», маршрут якого пролягав від головного корпусу Східноєвропейського університету ім. Лесі Українки до Театрального Майдану. Загалом у колоні пройшло близько 300 людей, проте вже на головній площі міста зібралося близько 500 глядачів.

Учасники турніру мірялися силами із «важких» видів спорту, виконуючи класичні богатирські вправи, які передбачені на професійних стронгменівських турнірах. А це «лог-ліф» (підняття колоди на максимальну кількість разів за три хвилини), кантування покришки, «дедліфт» (станова, або, так звана, метрова тяга), «дамбл» (підняття гантелі за лімітований час) та інші. Завершилося дійство музичним концертом гурту «Нота Нео».

Як зазначили організатори турніру, «Луцьк – місто, де багато молоді, багато студентів, а тому важливо пропагувати здоровий спосіб життя». Вони висловили побажання, щоб таке свято стало традиційним, а ініціативу Луцька надалі підхопили й інші міста України.