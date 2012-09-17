На Чернігівщині виявлено 19 мінометних мін часів війни
10:39, 17 вересня 2012Новини регіонів
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В урочищі "Цопівщина"
На Чернігівщині виявлено 19 мінометних мін калібру 50 мм часів Великої Вітчизняної війни.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської ОДА.
Боєприпаси виявлено вчора, 16 вересня, в урочищі "Цопівщина" біля с. Леляки Варвинського району. Місце знахідки охороняється. Подана заявка на знешкодження до Територіального управління МНС України у Чернігівській області.
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