У Києві стартує місячник благоустрою

З 24 вересня у столиці стартує осінній місячник з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Виїзне засідання комісії з благоустрою відбудеться 26 вересня, під час якого буде проінспектовано Солом’янський та Святошинський райони. Наступними – 3 жовтня – перевірятимуть Дніпровський і Деснянський райони.

10 жовтня комісія інспектуватиме санітарний стан Оболонського і Подільського районів, а 17 жовтня – Голосіївський та Дарницький райони. Останніми перевірятимуть Шевченківський та Печерський райони, а вже 14 листопада заплановано провести підсумкове засідання.

Під час осіннього місячника комунальні служби міста обіцяють впорядкувати зелені зони та прибудинкові території, відремонтувати дитячі та спортивні майданчики, ліквідувати стихійні сміттєзвалища, відновити зовнішнє освітлення та висадити нові дерева і кущі.

До участі у виконанні запланованих заходів осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста залучатимуть працівників підприємств, установ та організацій району, а також громадськість.