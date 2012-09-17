Лікарня «Феофанія» купила за 32 млн унікальний 4D томограф

Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами 7 вересня за результатами тендеру уклала угоду з компанією «УМТ» на придбання мультиспірального комп’ютерного томографа вартістю 32 млн грн.

Про це пише ресурс “Наші гроші” з посиланням на «Вісник державних закупівель».

В обґрунтуванні закупівлі повідомляється, що томограф TSX-301 A/2С AQUILION ONE (640 зрізовий) виробництва фірми «Toshiba» має унікальні можливості.

«Це перший у світі 4D (динамічний об’ємний) комп’ютерний томограф, що не має аналогів на сучасному медичному ринку. Сканування одним обертанням рентгенівської трубки із реконструкцією 640 зрізів забезпечує не лише якісну візуалізацію рівномірно контрастованих артерій, а й адекватну оцінку функції серця протягом одного його скорочення», – йдеться в документі.

AQUILION ONE – система експертного класу спеціального призначення, яка дозволяє максимально економити час обстеження пацієнтів з такими небезпечними для життя станами, як церебральний інсульт та інфаркт міокарда. Здатність охоплення цілого органа за одне обертання трубки значно підвищує діагностичну ефективність метода, а найшвидше сканування сприяє суттєвому скороченню часу обстеження, зменшенню променевого навантаження та об’єму контрастної речовини, що застосовується.

Загалом в 2012 році «Феофанія» провела тендери на 90,46 млн грн.

ПрАТ «УМТ» обрано постачальником по неконкурентній процедурі закупівлі «в одного учасника», оскільки компанія є єдиним постачальником зазначеного обладнання в Україні.

Єдиним акціонером ПрАТ «УМТ» з липня 2011 року є словак Андрій Рехак. З того часу фірма почала регулярно вигравати державні тендери, наростивши свої тендерні здобутки у 2011 році до 150 млн грн, що в шість разів більше у порівнянні з попереднім роком. Загалом з липня минулого року компанія продала українським лікарням та медичним інститутам обладнання на 322,71 млн грн. Цього року ПрАТ «УМТ» продав «Науково-практичному центру ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України» рентген за 17 млн грн, хоча аналог можна було знайти за 7 млн грн.