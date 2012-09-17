У Києві - фестиваль альтернативного мистецтва людей з інвалідністю

У столиці проходить Другий Київський фестиваль альтернативного мистецтва людей з інвалідністю «Павлов-фест».

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, у суботу, 15 вересня, у парку поблизу арки Дружби Народів відбулося урочисте відкриття фестивалю. Кияни та гості міста мали можливість подивитися концерт, експозицію творчих робіт учасників «Павлов-фесту», взяти участь у майстер-класах з арт-терапії, ритмо-терапії та інтуїтивного танцю.

Протягом наступних днів фестивалю діти та молодь з функціональними обмеженнями демонструватимуть свої таланти і здібності на різних майданчиках. Так, 17 вересня о 17.00 у приміщенні театру «Колесо» відбудеться вистава «Ювілей» за п’єсою Антона Чехова, в якій гратимуть актори театральної студії «Будьмо» Київської міської психоневрологічної лікарні № 1. Також о 19.00 на літній сцені Маріїнського парку відбудеться вистава-диптих «Відображення». Дві музично-драматичні постановки «Маленькі історії великого міста» та «Стіна» покаже театр «Паростки» спілки матерів розумово відсталих дітей «Сонячний промінь».

19 вересня у рамках «Павлов-фесту» у психоневрологічній лікарні № 1, за адресою: вул. Фрунзе, 103, відбудеться День відкритих дверей. О 12.00 у парковій зоні клубу лікарні розпочнеться вистава «Предложение» театру «Будьмо». Також відвідувачі зможуть побачити презентацію виставки-вернісажу брют-мистецтва, виступи музичних гуртів та фотовиставку.

Крім того, під час фестивалю учасники матимуть можливість відвідати навчальні майстер-класи та поспілкуватися з однолітками з інших міст України. Також у рамках «Павлов-фесту» відбудеться низка конференцій та круглих столів за участю медичної громадськості, митців та меценатів.

Завершиться фестиваль грандіозним святом для усіх учасників, що відбудеться 23 вересня у кубі психоневрологічної лікарні № 1. Докладнішу інформацію можна отримати на сайті фестивалю www.pavlov-fest.kiev.ua/

«Павлов-фест» започаткований Київською міською психоневрологічною лікарнею № 1 і Фондом соціальної адаптації та інтеграції «Касталія-Фонд». Фестиваль проходить за підтримки Головного управління охорони здоров’я КМДА та Громадської ради МОЗ України.