У Харкові в пошкодженому будинку відновили два поверхи

У Харкові у пошкодженому 4 вересня від вибуху будинку по вулиці Петра Слинька 2-б будівельники відновили два поверхи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на голову адміністрації Комінтернівського району Володимира Дорожкіна, у суботу, 15 вересня, після закінчення демонтажу пошкоджених конструкцій будівельники почали зводити нові цегляні стіни.

Він наголосив, що після відновлення конструкцій будинку будівельники почнуть відновлювати комунікації.

В.Дорожкін підкреслив, що на сьогодні будівельники випереджають графік.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня о 10:30 у Харкові в 9-поверховому будинку на вулиці Петра Слинька, у квартирі на 3-му поверсі стався вибух, за попередніми даними, побутового газу. Внаслідок вибуху постраждало п’ятеро осіб.

За словами Харківського міського голови Геннадія Кернеса, відновлення будинку завершиться до Нового року.