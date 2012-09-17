У Житомирі з вікна обласної лікарні викинувся пацієнт
14:40, 17 вересня 2012Новини регіонів
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Загинув від отриманих травм
У Житомирі міліція почала перевірку за фактом випадіння пацієнта з вікна Житомирської обласної лікарні імені Гербачевського, яке мало місце в обласному центрі 14 вересня.
Як повідомила сьогодні УНІАН керівник Відділу громадських зв`язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, пацієнт лікарні вистрибнув з п`ятого поверху та загинув від отриманих травм.
"Такий факт дійсно мав місце, міліція не виключає можливості самогубства, наразі за цим фактом проводиться перевірка", - сказала А.Ващенко.
Інших подробиць трагедії міліція не повідомляє.
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