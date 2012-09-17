Озеро під Києвом небезпечне для відпочинку

Вміст лактозопозитивних кишкових паличок в озері Святошинського лісництва поблизу смт Коцюбинське під Києвом перевищує допустимі норми удвічі. Такі висновки зроблені фахівцями СЕС Святошинського району м. Києва після повторного дослідження води (протокол дослідження від 10.09.2012), повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.

Це перші результати перевірки, організованої прокуратурою Києва.

За інформацією СЕС, водойма не облаштована та використовується для несанкціонованого відпочинку. Жодних документів для оформлення санітарного паспорта пляжу до СЕС не надходило. Перевірка продовжується.

Нагадаємо, прокуратура Києва зобов’язала органи контролю перевірити озеро на предмет безпечності для відпочинку та купання.