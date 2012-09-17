Центральна частина Одеси була без енергопостачання

В Одесі житлові квартали історичної частини міста кілька годин залишалися без електрики через серйозну аварію на електростанції

Як повідомили УНІАН в Управлінні інформації Одеської міськради, аварійне відключення 10 електропідстанцій відбулося близько 12.00, що призвело до знеструмлення будинків, що розташовані на вулицях Ніжинській, Дворянській, Новосельського, Садовій, Дерибасівській, Грецькій, Соборній, Преображенській, Пастера і деяких інших.

"Після проведення екстрених ремонтних робіт енергопостачання цих кварталів відновлене, - уточнили кореспонденту УНІАН у ВАТ «Одесаобленерго», - Причини виникнення аварії з`ясовуються".