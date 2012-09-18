В Одесі у житловому будинку згоріло 10 квартир
10:06, 18 вересня 2012Новини регіонів
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Відселено 42 мешканця
В Одесі внаслідок пожежі у житловому будинку згоріло 10 квартир, відселено 42 мешканця.
Як повідомляє прес-служба МНС України, 13.50 17 вересня в Одесі у триповерховому житловому будинку за адресою вул. Адмірала Лазарєва, 27 у квартирі на третьому поверсі виникла пожежа, що перекинулася на інші квартири та дах.
Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено десять квартир та крівлю будівлі, площа пожежі становила близько 500 кв. м.
О 16.55 пожежно-рятувальними підрозділами МНС пожежу ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає.
42 мешканців будинку тимчасово відселено до родичів.
Причина пожежі встановлюється.
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