На Сумщині затримано за хабар головного лікаря райлікарні

Прокуратура Сумської області 14 вересня порушила кримінальну справу стосовно головного лікаря Лебединської центральної районної лікарні, який вимагав і отримав від директора підприємства-підрядника хабар у 3,5 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, головний лікар вимагав хабар за вирішення питання щодо укладення договору на виконання ремонтних робіт, а також подальшого перерахування коштів у розмірі 30 тис. грн із місцевого бюджету за виконані роботи цим підприємством.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 115 КПК України, вирішується питання про обрання стосовно нього запобіжного заходу.

Слідчим прокуратури Лебединського району проводиться досудове слідство у справі.