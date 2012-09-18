Вокзал у Києві замінував вихованець інтернату

У Дніпропетровській області затримали вихованця школи-інтернату, який «замінував» залізничний вокзал у Києві

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Дніпропетровській області, 16 вересня підліток зателефонував на спецлінію 102 міського управління міліції Києва і, назвавшись ім`ям свого батька, повідомив про мінування вокзалу.

Як з`ясувало слідство, 14-річний хлопець дзвонив з села Іванівка Синельниківського району Дніпропетровської області, де був на вихідних у своєї бабусі. Такими діями він намагався привернути увагу свого батька.

«Як з`ясувалося, кілька останніх років батько з хлопцем не спілкувався і обзавівся новою сім`єю, в якій виховує доньку», - повідомила прес-служба.

17 вересня підлітка було затримано, оскільки в його діях убачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 259 Кримінального кодексу України («Свідомо неправдиве повідомлення про загрозу громадян»).

Враховуючи те, що хлопець не досяг віку кримінальної відповідальності, повідомляє прес-служба, до нього будуть застосовані лише заходи виховного характеру.