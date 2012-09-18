Дніпропетровщина - лідер із сімейного влаштування сиріт

Дніпропетровська область стала лідером із сімейного влаштування дітей-сиріт.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Добродійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», в регіоні вже рік реалізується спільний проект Фонду і Дніпропетровської області - «Сім`я для дитини». Його мета - реформування існуючої в Україні інтернатної системи, скорочення чисельності дітей-сиріт в інтернатах, а також розвиток сімейних форм виховання, таких як дитячі будинки сімейного типа і прийомні сім`ї.

У Фонді Р.Ахметова також повідомили, що в Дніпропетровській області реформують дитячий будинок «Сім`я», а на його базі створять Центр підтримки сім`ї з дітьми у партнерстві з представництвом британської організації «Норі and Homes for Children» («Надія і житло для дітей»). Також у регіоні планують створення Центру матері й дитини з метою профілактики відмов від новонароджених дітей.

За словами директора Добродійного фонду Р.Ахметова «Розвиток України» Анатолія Заболотного, проект «Сім`я для дитини» має величезне значення не тільки для Дніпропетровської області, а й для всієї України.

«Зараз ми спільно з обласними владами, службою у справах дітей і центром соціальних служб для сім`ї та дітей відпрацьовуємо ефективний механізм раннього виявлення проблемних сімей, профілактики сиротіння. На даному етапі для нас принципово важливо впровадити дієві процедури соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти. І не важливо, це біологічна сім`я чи прийомна», - наголосив А.Заболотний.

За словами губернатора Дніпропетровської області Олександра Вілкула, в регіоні вже створено рекордну для України кількість дитячих будинків сімейного типу – 80. Прийомних сімей - 377, а в сім`ї влаштовано більш як 1200 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки.

У свою чергу керівник програм і проектів Добродійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Дарина Касьянова зазначила, що «має пройти час, потрібні зміни на рівні держави, бажання інших областей реалізовувати такі програми».

«Проте в суспільстві вже закріпилася думка, що кожна дитина має виховуватися в сім`ї, все менше говорять на користь нових гарних інтернатів. Інтернатні установи не можуть підготувати дітей до нормального соціального життя. Більшість випускників повторюють помилки своїх батьків – кидають дітей в пологових будинках, стають залежними від наркотиків чи алкоголю, деякі закінчують життя суїцидом. Лише добра сім`я може допомогти дитині стати щасливою», - сказала Д.Касьянова.