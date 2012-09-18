Хмельниччина: троє військовослужбовців торгували вибухівкою

Співробітники Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області спільно з працівниками УБОЗ УМВС області затримали трьох військовослужбовців, які незаконно торгували вибухівкою і боєприпасами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-групі Управління СБУ в області, операція із затримання відбулася 13 вересня.

На території Кам’янець-Подільського району правоохоронці взяли “на гарячому” 35-річного військовослужбовця при спробі збуту 98 набоїв калібру 7.62 мм. Згодом було затримано ще двох його спільників – командира взводу тієї ж військової частини, де служив затриманий та колишнього військовослужбовця, нині депутата однієї із сільських рад. З’ясовано, що зброю та вибухівку зловмисники викрадали зі складів військової частини.

Під час обшуків правоохоронці вилучили частину секції детонуючого кабелю ДКР-4, яка містить близько 2,5 кг вибухівки; 1100 шт. набоїв калібру 7.62; майже 650 грамів бездимного балістичного пороху; 28 метрів вогнепровідного шнура “ОШП”, який містить в своєму складі вибухову речовину метальної дії — димний порох; 3 артилерійських снаряди; 124 набоїв різного калібру; 1 димову шашку; 3 складові частини до вогнепальної зброї; 1 - запалювальний заряд “33-1” та 1 - підривник “МУВ-2”.

За матеріалами СБУ органи міліції порушили кримінальну справу за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Один підозрюваний затриманий, а двоє перебувають на підписці про невиїзд.

Наразі здійснюються першочергові слідчі дії, у тому числі обшуки за місцем проживання зловмисників.