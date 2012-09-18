У Луцьку вибухнув автомобіль

У Луцьку на вулиці Градний Узвіз в автомобілі "Мерседес-спринтер" стався вибух. Внаслідок інциденту водій дістав термічні опіки.

Як повідомили УНІАН в СЗГ УМВС України у Волинській області, сьогодні в обідню пору в чергову частину Луцького МВ УМВС України у Волинській області надійшло повідомлення від диспетчера територіального управління МНС в області про те, що практично в центрі Луцька в багажному відділенні транспортного засобу щось вибухнуло. В результаті, водій, 25-річний житель Маневицького району дістав опіки другого та третього ступенів і був госпіталізований у Луцьку міську клінічну лікарню.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, представники науково-дослідного експертно-криміналістичного центру та керівництво УМВС України у Волинській області.

"У результаті вибуху пошкоджений багажний відсік транспортного засобу "Мерседес-спринтер". Попередня причина - необережне поводження легкозаймистими вибухонебезпечними речовинами, можливо, порохом. Власник автомобіля, він же потерпілий, одразу був госпіталізований", - повідомив заступник начальника УМВС України у Волинській області полковник міліції Олександр Никитюк.

Вибухом пошкоджені вікна на задніх дверцятах, бокові дверцята автомобіля та оббивка багажного відділення.

"При огляді місця події виявлено ряд речовин, - розповів слідчий Луцького МВ УМВС України у Волинській області Сергій Ткачук. - У подальшому буде проводитися дослідча перевірка, призначено відповідні експертизи, за результатами яких і буде встановлено причину вибуху".