Донеччина: у місцевого жителя вилучили 366 кущів конопель

У м. Дзержинськ Донецької області міліція вилучила у місцевого жителя майже 400 кущів конопель.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, в ході проведення операції «Мак» працівники Дзержинського міськвідділу міліції затримали 49-річного місцевого жителя, який у себе вдома вирощував і зберігав марихуану у великих розмірах.

Правоохоронці провели у чоловіка обшук, у ході якого виявили й вилучили 366 кущів наркотичної рослини й понад 1,2 тис. грамів сухої речовини. Експертиза підтвердила, що вилучені рослини є коноплями загальною вагою 167 кг.

У міліції пояснили, що висушена трава – особливо небезпечний наркотик канабіс, ціна якого на «чорному ринку» становить 12 тис. грн.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту у великих розмірах), що карається позбавленням волі від 2 до 5 років.

Зараз стосовно зловмисника вирішується питання про порушення ще однієї кримінальної справи за ч. 2 ст. 310 КК України (посів або вирощування снодійного маку або конопель). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Зловмиснику обраний запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.