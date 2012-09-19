Львівська міськрада виплатить по 200 грн самотнім татусям

З нагоди Дня батька, який святкують у третю неділю вересня, Львівська міська рада виплатить по 200 грн татам, які самі виховують дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, згідно із розпорядженням міського голови Львова, допомогу отримають 30 татусів, які самі без матері виховують дітей і перебувають на обліку в управлінні соціального захисту Львівської міськради як одержувачі соціальних допомог, а також 5 татів дітей, матері яких ухиляються від сплати аліментів. Загалом виплату отримають 35 татів, по 200 грн. кожен. На ці потреби з бюджету міста виділено 7 тис. грн.

«Діти – це найдорожче, що в нас є, це наше майбутнє. Відтак, ми хотіли відзначити, вшанувати татів, які в силу життєвих обставин змушені самотужки «ставити на ноги» власних дітей, забезпечувати їм гідне життя та виховання», - зазначила у коментарі УНІАН заступник начальника управління соціального захисту Львівської міської ради Наталія Кузяк.

Довідка УНІАН. День батька в Україні відзначають в третю неділю вересня. З пропозицією введення цього дня в Україні виступили представники МГО «Міжнародний Центр Батьківства», започаткувавши у жовтні 2006 року Громадську ініціативу «День Батька». В рамках цієї ініціативи було зібрано 10 000 підписів від громадян під листом до Президента України з пропозицією відзначати День Батька на державному рівні.